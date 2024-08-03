Режим ЧС ввели в в Заиграевском районе Бурятии, где смыло несколько мостов

ИЗВЕСТИЯ Режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии, где из-за проливных дождей смыло мост и под водой оказались несколько участков дорог, сообщил в своем Telegream-канале глава региона Алексей Цыденов.
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