Во Франции почти на каждой десятой АЗС есть проблемы с топливом

Проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива наблюдаются почти на каждой десятой заправке во Франции на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявила 16 сентября официальный представитель французского кабмина Мод Брежон на брифинге.
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