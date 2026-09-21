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Назаров о судейских скандалах в КХЛ: «Это часть игры. Есть медийная составляющая. Как правило, на судей жалуются клубы из нижней части таблицы, лидерам это не нужно»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о судейских скандалах в Фонбет Чемпионате КХЛ.  «Регулярный чемпионат КХЛ набрал обороты, с каждым днем матчи становятся все более результативными и интересными.

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