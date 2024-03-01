Шеф Пентагона допустил возможность войны НАТО с Россией: главное за сутки

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО придется воевать с Россией после поражения Украины, Шольц назвал вероятные удары ВСУ по Москве причиной отказа поставлять им ракеты Taurus, ВСУ в Запорожье находятся в условиях российского наката.