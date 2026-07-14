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Царьград

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Эксперты MWM: ПВО России сведёт к нулю эффект от новой украинской ракеты FP-9

Эксперты MWM: ПВО России сведёт к нулю эффект от новой украинской ракеты FP-9

FP-9 против С-400: почему украинская ракета не сможет долететь до Москвы.Эксперты журнала Military Watch Magazine проанализировали возможности новой баллистической ракеты FP-9, разрабатываемой в Украине компанией Fire Point.

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