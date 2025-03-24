Опубликованы фотографии 1‑го этапа Кубка мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде

Первый этап Открытого Кубка мира Pari Ice Cross 2025 прошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. В нем поучаствовали 150 спортсменов из шести стран: России, Белоруссии, Японии, Швейцарии, Франции и Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии