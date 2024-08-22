В «Яндекс.Музыке» появился lossless-режим

Ура! Ура! Ура! Наконец-то и в нашей любимой «Яндекс.Музыке» появился режим звучания с максимально возможным качеством! Флагман отечественного стриминга представил возможность прослушивания аудиозаписей в формате FLAC.
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