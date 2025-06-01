Дания установила рекорд: пенсионный возраст достиг 70 лет в странах G20 и ЕС

Дания подняла пенсионный возраст до 70 лет, став лидером среди стран G20 и ЕС. В исследовании отмечено, что 14 государств вслед за Данией также повышают возраст выхода на пенсию, а в России он остается 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.