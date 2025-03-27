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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

The First Berserker: Khazan ещё не вышла, но уже получила более 1500 положительных отзывов ...

The First Berserker: Khazan ещё не вышла, но уже получила более 1500 положительных отзывов ...

The First Berserker: Khazan ещё не вышла, но уже получила более 1500 положительных отзывов в Steam, 94% положительныеХотя игра официально ещё не вышла, новый релиз от Nexon отражает распространённую в индустрии тенденцию: игроки могут заплатить больше, чтобы получить доступ к игре раньше.

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