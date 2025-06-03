Алаудинов рассказал о планах Запада захватить Курскую АЭС

Запад хотел силами Украины захватить Курскую АЭС и дойти до Белгорода, чтобы навязать России переговоры на невыгодных для нее условиях, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.