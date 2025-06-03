Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Клоуны! Все приехали в камуфляже. А где тогда каски и бронежилеты? Автоматы в конце - концов?  А вдруг Путин гранату ...Один из членов де...
  • Александр Лагуткин
    Неужели и власть почувствовала опасность от этой ползучей оккупации России радикалами ваххабитами?Володин призвал п...
  • Александр Лагуткин
    Сподобились!  Ладно посадить не успели за защиту Родины.В Госдуме предлож...

Алаудинов рассказал о планах Запада захватить Курскую АЭС

Алаудинов рассказал о планах Запада захватить Курскую АЭС

Запад хотел силами Украины захватить Курскую АЭС и дойти до Белгорода, чтобы навязать России переговоры на невыгодных для нее условиях, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх