Белый дом США: власть на Украине определяет Конституция и народ

Ранее Путин допустил введение внешнего управления.фото: pixabay.comУправление Украиной определяется ее Конституцией и народом, заявил 27 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя возможность внешнего управления страной, о котором ранее в тот же день заявил президент РФ Владимир Путин.