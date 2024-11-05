Молодую жительницу Северска осудили за то, что она помогала мошенникам красть деньги у пенсионеров

Молодой житель Северска получил условный срок за содействие мошенникам в краже денег. Согласно приговору суда, молодой человек участвовал в схеме хищения денежных средств у пенсионеров на сумму более миллиона рублей.
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