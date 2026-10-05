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Царьград

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Тур из России в Европу перед Новым годом предлагают за 25 тысяч рублей

Тур из России в Европу перед Новым годом предлагают за 25 тысяч рублей

Турецкий лоукостер уронил цены на билеты из Москвы.В продаже появились билеты из Москвы в Испанию туда и обратно всего за 25,6 тысячи рублей.

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