В ГД назвали эффективной идею бесплатно отдавать бизнесу землю из-под свалок

Liudmila Kosteley

Это нормальное решение.Только народ у нас не привык (мягко говоря) ничего делать. Вот если "дядя" со стороны придёт и сделает,А они ещё покричат, чтобы НАШЕ не отдавали. Сейчас закрывают НАШИ российские фирмы за рубежом. Как образовались эти фирмы? В 90-х, у нас был кризис (небольшое отступление, для крикунов, я уже знала, что СССР развалится и стала говорить соседям и знакомым, интернета тогда не было, что скоро Союз развалится и будет , как в США в 1929г. Но мне мало кто верил. Даже меня прозвали "дачницей", потому что я предлагала на своих ДАЧАХ (в Лен. обл.)сделать СЕМЕЙНЫЕ фермы и подготовиться к Кризису.Тогда я забрала своих маленьких детей (даже муж меня в этом не поддержал )и уехала на дачу. В марте 1989г.Мы развели кур, коз, поросят, кроликов итд, понасажали всего, и для кормов, я спросила у Председателя (Совхоза уже не было), можно мне взять земли под картофель. Он вывел меня, в "чисто поле"-Видала, всё ТВОЁ, бери сколько хочешь!"Я с детьми (от 2 до 10 лет) разработали себе поле, и засадили. На новой земле и урожай хороший. Короче, у всех наступил Кризис в 1991г, а мы к этому времени имели всё. Мало того, я ещё в 1990г, спросила в деревенском магазине бабок, Будут ли они делать ЗАПАСЫ, пока цены низкие,. Они мне ответили:"А мы что тебе хомячки?" В это время цены были, действительно, низкие. Тогда я скупила себе, всё варенье, джемы, сахар и крупы с мукой, мешками. Всё убрала в подвал. И вот грянуло! Как и сейчас, Государство предлагает ЗЕМЛЮ , БЕСПЛАТНО!. Можно взять, всё запахать, привезти ЗЕМЛИ с полей и засыпать ,мали ли что (токсины) . И засадить ХЛЕБОМ (а потом менять культуры). Какая прибыль! Только вот БЕДА, мало кто пойдёт. А потом в РФ (в 90-х), не было работы.Европа и другие страны Запада, по ДОГОВОРУ с РФ, разрешили открывать у себя ФИРМЫ, для Россиян и Украинцев, Молдаван, Белоруссов, Грузин итд . Да и закон у них вышел, ВИЗУ только через ФИРМЫ. НЕВАЖНО, сколько у тебя человек в семье, чем ты занимаешся, хоть ОДИН ЧЕЛОВЕК НА ФИРМЕ, иначе не достанешь ВИЗУ. И поддержка, БАНКОВ. Кредиты по низким %. Вот так и Запад не захватил Кризис, и мы, получили поддержку. Мы ВСЕ Граждане РОССИИ. А вот сейчас, наши Фирмы ЗАКРЫВАЮТ.Вот кому надо предлагать СВАЛКИ. Многие ООО (sro), думаю взяли бы.Кстати, в 2009г, разрешили РЕГИСТРАЦИЮ, этих ФИРМ в РФ, как ФИЛИАЛЫ. Мы все ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ в РФ, а тут САНКЦИИ.И пока проблемы, Фирмы наши закрывают. Но можно, ЭТИ ФИЛИАЛЫ, сделать ОСНОВНОЙ Фирмой. А для чего? Банки дают КРЕДИТЫ. И вот ТАМ, например, первые 3 года, не платили % с Кредитов, давали, раскрутиться. И ещё, ЭТО РАБОЧИЕ МЕСТА, "на Свалках".