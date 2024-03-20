Эксперты назвали факторы, говорящие о неадекватном ценнике на авто с пробегом

Обосновать стоимость подержанного автомобиля до копейки способен только профессионал, однако оценить общую адекватность предложения под силу и обычному автолюбителю, отметили в сервисе для покупки и продажи авто «СберАвто».
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