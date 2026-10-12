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Роскошные украшения на 14,4 миллиона исчезли из сейфа следователя по делу Лерчек

Роскошные украшения на 14,4 миллиона исчезли из сейфа следователя по делу Лерчек

Правоохранитель, который вел расследование против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сам стал фигурантом уголовного дела.

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