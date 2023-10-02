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«Стратегический успех Украины и выход к Крыму сегодня невозможны» – Давид Шарп

«Стратегический успех Украины и выход к Крыму сегодня невозможны» – Давид Шарп

Американские истребители не станут решающим фактором для объявленной Украиной цели выхода к Крыму. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире украинского интернет-канала «Сейчас» заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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