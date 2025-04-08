Суд изъял у экс-главы структуры Минсельхоза недвижимость в Москве и Крыму

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства с бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова, подозреваемого во взятках, недвижимость в столице и Крыму, а также мотоцикл Harley-Davidson.