Суд изъял у экс-главы структуры Минсельхоза недвижимость в Москве и Крыму

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства с бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова, подозреваемого во взятках, недвижимость в столице и Крыму, а также мотоцикл Harley-Davidson.
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