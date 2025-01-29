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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забил и сделал передачу в матче с «Далласом». У него 22+11 в 51 игре в сезоне

Форвард «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:4 ОТ).  На счету 24-летнего россиянина стало 33 (22+11) очка в 51 игре в текущем сезоне при полезности «минус 7».

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