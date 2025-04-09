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Царьград

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Израильская армия атаковала более 45 целей в Газе за сутки: подробности действий

Израильская армия атаковала более 45 целей в Газе за сутки: подробности действий

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 45 целям в секторе Газа, включая уничтожение подземной инфраструктуры.

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