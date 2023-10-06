Бесплатно ходить на "продленку" смогут дети участников СВО в Приморье

Новая мера поддержки вводится в Приморье для семей участников СВО. Теперь дети получают право на первоочередное зачисление в группу продленного дня, а также освобождаются от платы за посещение этих групп в учреждениях образования, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.