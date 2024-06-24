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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Голубева: «Гурейро делает нам программы. Он ставит новое, интересное»

Голубева выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром. В минувшем сезоне они заняли 10-е место на чемпионате мира.

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