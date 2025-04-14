И в пир, и в мир: 5 советов стилиста, как вписать лоферы в весенний гардероб

Не только для делового стиля Лоферы, которые обожают некоторые звезды — та же Хейли Бибер, кажется, если и снимает их, то только для того, чтобы перелезть в угги или же в туфли на высоченном каблуке, — это не просто обувь, а стилистическое высказывание.