«Даже секундомер не нужен». Red Bull нашел замену Максу Ферстаппену

«Даже секундомер не нужен». Red Bull нашел замену Максу ФерстаппенуGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко в восторге от пополнения молодёжной программы австрийского концерна в лице 13-летнего Рокко Коронеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии