Тела двух мужчин обнаружили в теплокамере в Краснодаре

Тела двух мужчин нашли в четверг, 11 января, в теплокамере на улице Головатого в Краснодаре. Как сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю, по факту их обнаружения была инициирована доследственная проверка.
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