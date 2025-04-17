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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Пресс-конференция, посвященная изменениям в законодательстве РФ в сфере ОСАГО

Пресс-конференция, посвященная изменениям в законодательстве РФ в сфере ОСАГО

В среду, 23 апреля, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» состоится пресс-конференция, на которой эксперты обсудят актуальные для автомобилистов и страховой отрасли вопросы, а также итоги масштабного исследования, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ на тему изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере ОСАГО.

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