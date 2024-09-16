Как определить форму глаз и подобрать эффектный макияж, который вам подходит

Макияж — это искусство, которое может подчеркнуть естественную красоту и индивидуальность. Одним из важнейших аспектов успешного макияжа является правильный подбор средств и техник в зависимости от формы глаз.
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