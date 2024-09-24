БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Приднестровье запретили термин «Транснистрия». Почему именно сейчас?

В Приднестровье запретили термин «Транснистрия». Почему именно сейчас?

София Русу.   В Приднестровье официально запрещается применять по отношению к республике термин «Транснистрия», связанный с периодом румыно-фашистской оккупации и Холокостом.

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