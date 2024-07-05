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ВВС США выбрали Blue Origin и Stoke Space для запуска малых спутников

ВВС США выбрали Blue Origin и Stoke Space для запуска малых спутников

Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали американские компании Blue Origin и Stoke Space Technologies для участия в программе Orbital Services Program 4 (OSP-4), предполагающей запуск малых спутников в интересах национальной безопасности.

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