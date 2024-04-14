Ситуация на фронте для Украины ухудшается. Есть ли риск поражения в 2024 году?

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Фрэнк Гарднер Должность, Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Украина уже в этом году может столкнуться с реальной угрозой поражения в войне, предупредил бывший командующий Объединенными силами Великобритании.