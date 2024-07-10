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TRENDYMEN

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Доктор показал простой тест, который подскажет сколько вы проживете

Доктор показал простой тест, который подскажет сколько вы проживете

Доктор Натали Азар в прямом эфире показала, как проводится в больницах тест на продолжительность жизни.

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Комментарии
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И
Искандер
Похоже, я года три как умер...
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15 час.
Владимир Гусев
Делаю это легко, и не раз, а раз пять подряд, несмотря на 105 кг веса, НО по субъективной, интегральной оценке здоровья - я вообще не жилец...
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14 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
Делаю это легко... Сажусь в пистолетике и встаю без помощи рук... Заниматься нужно ногами и суставами, а не выражать свой скепсис по причине лени и скудоумия.
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13 час.

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