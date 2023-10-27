Часто можно слышать это расхожее мнение. Особенно в контексте, когда утверждается, что-де женщина должна в одностороннем порядке вести хозяйство, даже если работает, и закрывать глаза на измены мужа.
"Брак нужен женщине, мужчине - нет" - мужской блеф???
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Не надо преувеличивать или судить только по своей жизни. Мне, например, семейная жизнь всегда нравилась и нравится гораздо больше, чем холостяцкая.
Ответить
3 д.
F I
Вы так верно написали о единомышленниках в совместной жизни и особенно уже в зрелом возрасте .
Ответить
3 д.
Элина Морозова
Многое начинаешь понимать только с годами и жизненным опытом.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии