ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Брак нужен женщине, мужчине - нет" - мужской блеф???

"Брак нужен женщине, мужчине - нет" - мужской блеф???

Часто можно слышать это расхожее мнение. Особенно в контексте, когда утверждается, что-де женщина должна в одностороннем порядке вести хозяйство, даже если работает, и закрывать глаза на измены мужа.

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Комментарии
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А
Александр24
Не надо преувеличивать или судить только по своей жизни. Мне, например, семейная жизнь всегда нравилась и нравится гораздо больше, чем холостяцкая.
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3 д.
F I
Вы так верно написали о единомышленниках  в совместной жизни и особенно уже в зрелом возрасте .
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3 д.
Элина Морозова
Многое начинаешь понимать только с годами и жизненным опытом.
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2 д.

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