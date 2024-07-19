Столтенберг призвал ЕС не попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств при Трампе

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призвал западные страны перестать верить в идею о том, что военный блок будет разрушен из-за президентства Дональда Трампа.
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