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В Актау на центральных дорогах уложено 3685 метров асфальта

В Актау на центральных дорогах уложено 3685 метров асфальта

В этом году в Актау на трех основных автодорогах города было уложено 3685 метров асфальта. Об этом сообщил аким города Абилкаир Байпаков на встрече с жителями, которая прошла с участием акима области Нурдаулета Килыбай, сообщает пресс-служба акимата города.

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