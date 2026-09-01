В Иркутске обновили схему торговых мест после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Иркутской области восстановила права предпринимателей в сфере торговли. В ходе проверки выявлено, что часть мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов в Иркутске была фактически непригодна для использования из-за благоустройства, дорог, опор электропередач и рекламных конструкций.