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РБК СТИЛЬ

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Индийские мотивы: как прошел закрытый вечер коллекционеров Cosmoscow

Индийские мотивы: как прошел закрытый вечер коллекционеров Cosmoscow

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Выбор места был неслучайным. В этом году Индия занимает важное место в программе Cosmoscow: две индийские галереи, Art Incept и Threshold Art Gallery, впервые представят свои проекты на ярмарке.

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