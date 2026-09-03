Индийские мотивы: как прошел закрытый вечер коллекционеров Cosmoscow

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Выбор места был неслучайным. В этом году Индия занимает важное место в программе Cosmoscow: две индийские галереи, Art Incept и Threshold Art Gallery, впервые представят свои проекты на ярмарке.
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