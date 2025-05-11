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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Легендарный Quake включили во Всемирный зал славы видеоигр вместе с симулят...

Легендарный Quake включили во Всемирный зал славы видеоигр вместе с симулятором питомца TamogotchiМеждународный центр истории видеоигр при музее The Strong в Нью-Йорке принял решение включить легендарный шутер Quake во Всемирный зал славы видеоигр.

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