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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае не все предприятия готовы сокращать кадровый голод при помощи экскурсий

На Алтае не все предприятия готовы сокращать кадровый голод при помощи экскурсий

Например, "пищевики" пока не решаются открывать двери посетителям Около полутора тысяч человек посетили предприятия Алтайского края в рамках программы "Открытая промышленность", которая стартовала в ноябре прошлого года.

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Сергей Хорев
значит есть чего боятся
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