На Алтае не все предприятия готовы сокращать кадровый голод при помощи экскурсий

Например, "пищевики" пока не решаются открывать двери посетителям Около полутора тысяч человек посетили предприятия Алтайского края в рамках программы "Открытая промышленность", которая стартовала в ноябре прошлого года.
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