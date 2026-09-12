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Газета.ру

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Ротенберг заявил, что Батраков в будущем может претендовать на "Золотой мяч"

Ротенберг заявил, что Батраков в будущем может претендовать на "Золотой мяч"

Главный тренер хоккейной сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что футболист турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков в будущем может претендовать на «Золотой мяч», передает Sport24.

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