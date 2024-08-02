Совфед одобрил отмену НДС для строителей частных домов по эскроу

Новый закон поставит таких строителей в равные условия с застройщиками многоквартирных домов по 214-ФЗ, чья деятельность НДС не облагается Совет Федерации одобрил закон, который освобождает подрядчиков, строящих частные дома с использованием эскроу-счетов, от уплаты НДС.