Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Совфед одобрил отмену НДС для строителей частных домов по эскроу

Совфед одобрил отмену НДС для строителей частных домов по эскроу

Новый закон поставит таких строителей в равные условия с застройщиками многоквартирных домов по 214-ФЗ, чья деятельность НДС не облагается Совет Федерации одобрил закон, который освобождает подрядчиков, строящих частные дома с использованием эскроу-счетов, от уплаты НДС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх