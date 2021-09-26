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Когда начал страдать, прикидываясь гражданином России, но чубом пробило кепку

Когда начал страдать, прикидываясь гражданином России, но чубом пробило кепку

Насчет "обогнали по МРОТ". В России в 2022 году планируется поднять МРОТ до величины прожиточного минимума на уровень в 13.

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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
"сержант" - контужен скАчками в боевом гопаке, причем на обе головы. Это одноклеточное уже не в этом мире, оно в мире "дрЭвних уКрофффф". Насколько мне известно, такие экземпляры не берут на лечение даже самые бюджетные "цэЭвропЭйские" психушки. Этих гоблинов добивают местной горилкой, канабисом Зеленского и ломами по месту жительства. Мир праху его (сойдёт для природы как козлиный навоз).
Валентин Сергеевич Сыропятов
придурки..........
Сергей Щипалкин
Какой президент зеленский - клоун))) Такие у него и "сержанты". Жесть весь мир ржёт над ними, а они свято верят в свою неудачность и задрочность. Ни чести, ни достоинства, ни совести все просрали и продали!!!
Елена Филиппова
В 1996-м году я отравилась этими американскими окорочками, да так, что с тех пор вообще никакое мясо не ем. Организм не принимает. Готовлю для семьи, но даже не пробую.
Ольга Густова
Вам ещё повезло, многие любители окорочков Буша заработали рак.
Natalija Osminina
Эти слепые дебилы даже не видят, что поставили не на ту лошадь. Как ВСЕГДА В ИСТОРИИ. На аутсайдера. И вместе с коллективным Западом пойдут ко дну.
Алексей Сафронов
Не надо смеяться над убогими, ведь ни на кого они "не ставили", а поставили раком всю Украину, как это было и с Россией, пока у власти встал Путин. Начиная с 1988 года я регулярно и длительное время бывал на Украине и, если вспомнить до 2011 года, уже тогда было видно как, с прекрасного по советским меркам, уже тогда она была деградирована: ужасные дороги, отключение электричества в деревнях, полное прекращение с сёлами автобусного сообщения с районными центрами, закрытые соц. учреждения, почти половина заброшенных домов, некогда хлеборобные поля почти полностью под луком, который выращивают корейские бригады. И много чего ещё, несмотря на то что сам украинский народ, как я знал его ранее, был умер и трудолюбив.
Natalija Osminina
Народ украинский уже так изменился и деградировал, что утратил даже трудолюбие, вместе с совестью. Поражен гордыней и спесью настолько, что наши литовцы, нанимавшие их на работу, уже оплевались. Ладно, украинцев раком поставили их элиты, а Запад поставил раком саму Украину. Главное, что Украина поставила раком весь мир, поставив его на тонкую грань войны. Хорошо, что большая война не предусмотрена в планах Природы. Но они же об этом не знают. И по сути хотят уничтожить мир. Как шахиды. Святые мученики за идею кружевных трусов и круасанов в Венской опере. Дауны продажные.
Василий Иванович
Пиндосы одной рукой поставляли химические окорочка, а второй уничтожили нашу куриное производство
Сергей Лепехов
Алла Дубинина
Прикидываются богатыми , что б незаметно подползти к очередной бесплатной титьке...
Валерий Валериев
Украинское быдло только тиражирует, а "материал" им готовит, пишет, наша Российская либеральная шваль. Так что на них сильно не серчайте, они ж тоже жрать хотят.
кормчий
Ольга Густова
20 с лишним лет назад лежала в больнице с токсикозом. Со мной в палате лежали женщины, которым сделали операцию по удалению матки из-за рака матки. Оказалось, что они очень любили кушать окорочка Буша, и утверждали, что именно из-за них у них развился рак, и что очень-очень много женщин подверглись той же участи. Вот так нас кормили США. Может просто хотели нас так по дружески истреблять потихоньку?
Leliya N
Лично у меня дико болели колени. Так болели, что невозможно было согнуть ноги, а мне было всего 25 лет. И это все окорочка Буша. Так что пусть сами жрут свою гормональную курятину.

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