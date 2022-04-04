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В Хабаровске открылась выставка "Люди большой реки"

В Хабаровске открылась выставка "Люди большой реки"

В минувшую субботу в Мультимедийном зале Дальневосточной государственной научной библиотеки открылась персональная выставка молодой художницы Дианы Слипецкой, члена Союза молодых художников Хабаровского края и Дальневосточного отделения Союза художников народного искусства.

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