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Туск: ежемесячные потери ВСУ погибшими и ранеными достигли 27 тысяч человек

Туск: ежемесячные потери ВСУ погибшими и ранеными достигли 27 тысяч человек

Украинская армия столкнулась с рекордными ежемесячными потерями. К этому привела новая стратегия России, как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме, политика процитировала местная газета Wydarzenia .

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