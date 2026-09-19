Мэр Челябинска Лошкин: «Наши выборы покажут врагу силу русских людей»

В Челябинске продолжается голосование на выборах в Государственную Думу. Мэр города Алексей Лошкин в эфире «Гранады ТВ» из Центра общественного наблюдения отметил, что избирательные участки встречают жителей праздничной атмосферой, хотя официально выборы праздником не являются.
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