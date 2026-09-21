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Царьград

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Variety: «Обитель зла» собрал $60 млн за первый уик-энд

Variety: «Обитель зла» собрал $60 млн за первый уик-энд

Фильм «Обитель зла» режиссёра Зака Креггера побил рекорды, собрав $60 млн в первый уик-энд в США и $108,3 млн по всему миру.

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