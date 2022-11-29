Место встречи военкора Александра Сладкова с владимирцами перенесли

Аудитория оказалась слишком тесной.Как уже сообщал «Царьград», 1 декабря во Владимире состоится встреча со зрителями военкора ВГТРК Александра Сладкова – одного из самых знаменитых отечественных журналистов, ведущих свои репортажи из горячих точек.