Китай призывает США выполнить свои обещания по вопросам, связанным с Сицзаном

Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Китай призывает США строго выполнить свои обещания по вопросам, связанным с Сицзаном, не давать разрешение на проведение Далай-ламой политической сепаратистской деятельности на территории Соединенных Штатов и воздержаться от контактов с ним в любых формах.
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