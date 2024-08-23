Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай призывает США выполнить свои обещания по вопросам, связанным с Сицзаном

Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Китай призывает США строго выполнить свои обещания по вопросам, связанным с Сицзаном, не давать разрешение на проведение Далай-ламой политической сепаратистской деятельности на территории Соединенных Штатов и воздержаться от контактов с ним в любых формах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх