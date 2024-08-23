Китай призывает США выполнить свои обещания по вопросам, связанным с Сицзаном

Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Китай призывает США строго выполнить свои обещания по вопросам, связанным с Сицзаном, не давать разрешение на проведение Далай-ламой политической сепаратистской деятельности на территории Соединенных Штатов и воздержаться от контактов с ним в любых формах.