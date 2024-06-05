На стенде Москвы появился «сладкий» символ высокоскоростной магистрали

Она свяжет Москву и Петербург На стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме можно увидеть робота-мороженщика, который символизирует будущую высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом.
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