Ветеран ГРУ Винокуров: разведка вскрывает реакцию Запада на разгром ВСУ

Главной задачей военной разведки России на сегодняшний день является вскрытие потенциальной реакции Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу на разгром украинской армии в Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии