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Канал "Светский хроник": мать Джигана работала продавщицей, а отец - моряк

Канал "Светский хроник": мать Джигана работала продавщицей, а отец - моряк

Фамилия Вайнштейн досталась рэперу Джигану от прабабушки по отцовской линии, но в официальных документах он известен как Устименко.

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